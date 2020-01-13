Кровоточащую икону Христа Спасителя привезли в Голосеевский монастырь
В Голосеевском монастыре, в храме в честь иконы Богородицы “Живоносный Источник“, с 13 января до Пасхе, 19 апреля, будет находиться кровоточивый чудотворный образ Христа Спасителя. Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви в Facebook.
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Как сообщается, кровоточивый Державинский чудотворный образ Спасителя для молитвенного поклонения доступен ежедневно с 07.00 до 17.00.
Так, Образ Спасителя нашего Господа Иисуса Христа стал благоухать и мироточить в доме 68-летней Антонины Евфимовой (в монашестве Ангелины) в Державино 5 мая 1999 года.
5 апреля 2000 года, в Великую Среду на поверхности иконы стали появляться мелкие пятна крови. Со временем кровотечение значительно усилилось. Заливая Лик Спасителя, кровь свертывается, образуя сгустки и темные пятна.
Биохимическая экспертиза установила группу крови – четвертая, что совпало с данными исследований кровоподтеков Туринской Плащаницы, - говорится в сообщении.
Отмечается, что по молитвам чудотворного образа зафиксировано множество исцелений.
Напомним, ранее Церковные войны: Филарет отозвал подпись, ПЦУ отреагировали.
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