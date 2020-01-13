В центре Киева закрылся ресторан нардепа Тищенко

Ресторан “Три вилки” прекратил существование.

В центре столицы закрылся ресторан "Три вилки", который открыл нардеп-мажоритарщик от пропрезидентской партии "Слуга народа" Николай Тищенко.

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Об этом сообщает Страна.

По данным издания, на дверях заведения, которое находится на улице Владимирской, висит табличка "Закрыто".

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Причин закрытия популярного заведения пока не называют. Информацию журналистов официальные представители ресторана не прокомментировали.

Напомним, “слуга народа” Тищенко рассказал, как решают споры во фракции. Депутат рассказал, что все споры решаются на уровне комитетов.

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