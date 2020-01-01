Коммунальщики напали на журналистов под Харьковом

Конфликт произошёл во время съемок ТВ-сюжета о полигоне промышленных отходов.

Читай также: В Ираке расстреляли машину с журналистами: два человека погибли

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на съемочную группу ТРК “Сигма“, который произошел в понедельник утром во время съемки сюжета о полигоне промышленных отходов в селе Смирновка Лозовского района Харьковской области.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, о происшедшем в полицию сообщила корреспондентка телерадиокомпании, которая рассказала, что во время съемки 59-летний заведующий производством попросил группу покинуть территорию полигона и мешал проведению съемок.

Возник конфликт, в результате которого мужчина повредил штатив от видеокамеры. Информация о происшествии внесена в Единый реестр Лозовского отдела полиции. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины и внесению сведений в Единый реестр досудебных расследований, - говорится в сообщении.

Читай также: В Мексике нашли застреленным пропавшего журналиста

На странице ТРК “Сигма“ в Facebook сообщается, что нападение произошло за пределами полигона и компания намерена добиваться возбуждения уголовного производства и возмещения убытков, причиненных работниками полигона.

В Смирновке работники коммунального полигона набросились на оператора за съемку за пределами их территории. Как следствие, сломанный штатив. На этот раз решили не прощать такое поведение и вызвали полицию. Будем подавать на возмещение убытков. Поврежденный штатив стоит около 30 тысяч гривен. Для тех, кто не знал, за препятствование профессиональной деятельности журналистов предусмотрена уголовная ответственность - ст. 171 УК, - написали журналисты.

Напомним, в Словакии бывший военный признался в убийстве журналиста. Суд приступил к главным слушаниям по резонансному делу об убийстве Яна Куциака и его невесты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.