Медведчук: на самолете из Омана в Москву летела семья моей дочки

Виктор Медведчук заявил, что на самолете летевшем из Омана в Москву находилась семья его дочери.

Народный депутат от “Оппозиционного платформы - За жизнь“ Виктор Медведчук заявил, что на борту самолета, которым он пользуется, из Омана в Москву летела семья его старшей дочери. Об этом он рассказал в интервью Радио свобода.

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Так, Медведчук сказал, что пользуется этим самолетом в соответствии с соглашением, которое у него подписано с оператором на авиаперевозки и иногда использует этот самолет.

Относительно пребывания этого самолета в Омане, то я могу сказать так, действительно, он 7 января был в Омане, а 8-го он вылетел в Москву. Он в данном случае перевозил семью моей старшей дочери. И больше на борту этого самолета ни на пути в Оман, ни на пути из Омана в Москву, кроме семьи моей дочери, никого не было,- заявил нардеп.

Медведчук объяснил, что самолет забирал семью его дочери с отдыха. Семья находилась в Омане с конца декабря, кроме дочери, на борту самолета находились ее муж Андрей Рюмин и трое их детей.

Нардеп также заявил, что Рюмин не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским и не встречался с ним в Омане.

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Виктор Медведчук также опровергает информацию о том, что на самолете находился помощник президента РФ Владислав Сурков.

Самолет летел без пассажиров из Киева в Оман. Как господин Сурков мог попасть в этот самолет?, - заявил нардеп ОПЗЖ.

Напомним, ранее президент Зеленский не удовлетворил требования украинцев лишить Медведчука звания заслуженного юриста.

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