Под Ровно 86-летний муж отрубил слепой жене руки и ноги

Мужчина задержан. Причины и обстоятельства преступления выясняют полицейские.

В селе Городец Владимирецкого района Ровенской области 86-летний муж отрубил руки и ноги слепой жене. Об убийстве полицейским сообщил 55-летний сын, пишет пресс-служба.

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“Правоохранители обнаружили расчлененное тело 87-летней женщины во дворе. Рядом лежали топор и нож. 86-летний муж погибшей на тот момент находился в доме. Объяснить, что произошло, он не смог, отметив лишь, что выполнял работы по хозяйству“ - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что он нанес топором множественные удары по телу жены и в дальнейшем отсек верхние и нижние конечности

Предварительно преступление квалифицировано по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса. Тело направлено в морг. Судебно-медицинские эксперты будут устанавливать причину и другие обстоятельства смерти.

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“86-летний мужчина задержан. Из-за ухудшения здоровья его поместили в спецпалату медучреждения под круглосуточную охрану. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении“ - рассказал начальник следственного отдела Александр Дячук.

Ранее женщина потеряла зрение и была ограничена в передвижении. За ней ухаживал муж, который тоже плохо видит.

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“Соседи характеризуют семью, которая воспитала двух дочерей и сына, только с положительной стороны, в том числе и 86-летнего мужчину. Что побудило его к такому поступку - люди понять не могут“ - подытожили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось , что киевлянка обнаружила в собственной квартире, которую она сдавала в аренду на новогодние праздники, два связанных трупа.