Государственная измена: Дело севастопольского "Беркута" ушло в суд

В феврале "правоохранители" предали Родину и помогали российским интервентам захватывать Крым.

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14 января направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира роты милиции особого назначения “Беркут“ УМВД Украины в г. Севастополе. Он обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Установлено, что с 27 февраля 2014 по 20 марта 2014 г. правоохранитель, совместно с вооруженным подчиненным ему личным составом роты “Беркута“, организовал проверку документов граждан и их транспортных средств на КПВВ “Чонгар“ для недопущения на территорию АР Крым представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ), работников государственных и правоохранительных органов Украины. Целью таких действий было обеспечение беспрепятственного проведения нелегитимного референдума в Крыму по его отделению от Украины, - говорится в сообщении.

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После оккупации территории Крыма и Севастополя указанное лицо было назначено и.о. командира незаконно созданного специального муниципального подразделения милиции “Беркут“ в г. Севастополе.

В ГБР отмечают, что действия правоохранителя повлекли тяжкие последствия в виде потери части территории государства. В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, сегодня продолжился суд над экс-беркутовцами, которых обвиняют в расстрелах на Майдане. Обвиняемые не явились. Перед Новым годом их освободили под личное обязательство и передали в ОРДЛО.

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