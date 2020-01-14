Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Государственная измена: Дело севастопольского "Беркута" ушло в суд

Комментариев: 1
В феврале "правоохранители" предали Родину и помогали российским интервентам захватывать Крым.
"Беркутовцы" устроили блокпост на въезде в Крым
"Беркутовцы" устроили блокпост на въезде в Крым
wikimedia.org

Читай также: Суд над экс-беркутовцами: Прокурорам объявлен отвод

14 января направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя командира роты милиции особого назначения “Беркут“ УМВД Украины в г. Севастополе. Он обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Установлено, что с 27 февраля 2014 по 20 марта 2014 г. правоохранитель, совместно с вооруженным подчиненным ему личным составом роты “Беркута“, организовал проверку документов граждан и их транспортных средств на КПВВ “Чонгар“ для недопущения на территорию АР Крым представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ), работников государственных и правоохранительных органов Украины. Целью таких действий было обеспечение беспрепятственного проведения нелегитимного референдума в Крыму по его отделению от Украины, - говорится в сообщении.

Читай также: ГБР назвало нового главу расследования дел Майдана

После оккупации территории Крыма и Севастополя указанное лицо было назначено и.о. командира незаконно созданного специального муниципального подразделения милиции “Беркут“ в г. Севастополе.

В ГБР отмечают, что действия правоохранителя повлекли тяжкие последствия в виде потери части территории государства. В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, сегодня продолжился суд над экс-беркутовцами, которых обвиняют в расстрелах на Майдане. Обвиняемые не явились. Перед Новым годом их освободили под личное обязательство и передали в ОРДЛО.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Беркут, Севастополь, аннексия Крыма, суд, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
tulchanin    14.01.2020, 19:35
Оценка:  -18
tulchanin
Два варианта:
1. Предать Украину но стать героем для большинства крымчан и продолжить нормальную жизнь в РФ.
2. Остаться верным присяге Украине, постоять на коленях и быть презираемым украинцами - в лучшем случае. В худшем - просидеть 5 лет без суда и приговора и быть отправленным в РФ на "обмене".
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь