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Активисты против рынка земли приехали под дом Президента Зеленского

Комментариев: 1
Протестующие против закона о рынке земли аграрии проводят акцию под домом президента Владимира Зеленского.
Активисты против рынка земли приехали под дом Президента Зеленского
© t.me/nationalcorps
Фото 1/8
  • Акции протеста против рынка земли возле дома Зеленского
  • Акции протеста против рынка земли возле дома Зеленского
  • Акции протеста против рынка земли возле дома Зеленского
  • Акции протеста против рынка земли возле дома Зеленского
  • Акции протеста против рынка земли возле дома Зеленского
  • Акции протеста против рынка земли возле дома Зеленского
  • Акции протеста против рынка земли возле дома Зеленского
  • Акции протеста против рынка земли возле дома Зеленского
Активисты против рынка земли приехали под дом Президента Зеленского
Акции протеста против рынка земли возле дома Зеленского
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Сегодня рано утром Национальный Корпус вместе с аграриями пришли к дому президента Зеленского с требованием остановить запуск “дерибана“ украинской земли. Об этом пишет Telegram-канал Национального корпуса. 

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Активисты держат различные плакаты, требуют референдума и создания банк земли, чтобы государство могло ею распоряжаться.

Открытие рынка земли в условиях войны, без земельного аудита и без обещанного референдума недопустимо и преступным шагом! Зеленский, выполняй то, что обещал народу - требуем референдума по земле, - говорят активисты

Как уточняется, квартира президента Владимира Зеленского находится в доме возле Маринского парка. Аграрии пока что не видели самого президента.

Напомним, ранее в Киеве протестовали Нацкорпус, аграрии и фермеры.

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Теги: Украина, Киев, Рынок земли, Протесты, Дом президента
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Комментариев (1)
Carelessangel    15.01.2020, 10:52
Оценка:  +1
Carelessangel
пизды дать так что бы не приходили!
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