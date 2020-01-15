Активисты против рынка земли приехали под дом Президента Зеленского
Сегодня рано утром Национальный Корпус вместе с аграриями пришли к дому президента Зеленского с требованием остановить запуск “дерибана“ украинской земли. Об этом пишет Telegram-канал Национального корпуса.
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Активисты держат различные плакаты, требуют референдума и создания банк земли, чтобы государство могло ею распоряжаться.
Открытие рынка земли в условиях войны, без земельного аудита и без обещанного референдума недопустимо и преступным шагом! Зеленский, выполняй то, что обещал народу - требуем референдума по земле, - говорят активисты
Как уточняется, квартира президента Владимира Зеленского находится в доме возле Маринского парка. Аграрии пока что не видели самого президента.
Напомним, ранее в Киеве протестовали Нацкорпус, аграрии и фермеры.
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