В ТРЦ Харькова на свободу вырвался львенок

Молодой лев вырвался на свободу из контактного зоопарка в одном из ТРЦ Харькова.

Посетители харьковского ТРЦ Sun Mall в Основянском районе Харькова сняли на камеру молодого львенка, который свободно бегал в торговом зале. Как выяснилось, он сбежал из расположенного в ТРЦ контактного зоопарка. Об этом сообщает Укринформ.

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Администратор ТРЦ Sun Mall прокомментировал ситуацию со сбежавшим животным.

Действительно, это произошло у нас, а не в ТРЦ на проспекте Гагарина, как сообщили некоторые СМИ, поскольку контактный зоопарк в детской зоне на третьем этаже здания ТРЦ есть только у нас, - сказал он.

По его словам, в контактном зоопарке держат животных до 40 видов, среди которых - кролики, морские свинки, попугаи, обезьяны, а также 6-месячный львенок Симба.

Симба обычно находится в клетке, к нему подходят дети, которым наши специалисты рассказывают о живой природе. Он уже не боится людей. Несколько раз в день мы выпускаем его побегать, - добавил администратор.

Напомним, ранее под Киевом в частном зоопарке морили голодом животных.

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