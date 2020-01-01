Запад подверг критике законопроект о децентрализации

Посольства западных стран подвергли критике законопроект о децентрализации и изменения в Конституции.

Посольства Канады и Германии подвергли критике возможные изменения в Конституцию Украины относительно децентрализации. Об этом сообщают пресс-службы Канады и Германии.

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Так, немецкая сторона считает, что эти изменения не укрепляют права общин.

Изменения в Конституции по децентрализации должны укрепить права общин! Новый проект не соответствует этому требованию. Качество и консенсус важнее, чем скорость! - говорят в посольстве.

Скриншот twitter.com/germanyinua

В свою очередь Канадское посольство обеспокоено законопроектом № 2598.

Канада разделяет беспокойство многих глав местной власти, представителей гражданского общества и экспертов относительно законопроекта № 2598, которые ограничивают демократические процессы, - пишет канадское посольство.

Скриншот twitter.com/canembukraine

Напомним, ранее у Зеленского рассказали, как поступят с особым статусом Севастополя.

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