У Зеленского рассказали, как поступят с особым статусом Севастополя
В доработанном законопроекте о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти, оккупированный Россией Севастополь обозначен, как отдельная административно-территориальная единица Украины.
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Об этом сообщил Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
При этом, Кориневич подчеркнул, что ни один город Украины не должен иметь специального статус.
“Но пока АР Крым и город Севастополь является временно оккупированными территориями и обе упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить город Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины“, - написал Кориневич
Напомним, президент Эстонии отказалась принимать от РФ шампанское из Крыма.
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КСТАТИ , ЭТОТ КЛОУН , КОТОРОГО НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ НАЗЫВАЮТ " ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА В КРЫМУ " , ХОТЬ РАЗ БЫЛ ТАМ С 2014 ГОДА ?
А ВЕДЬ ЭТО ВИРТУАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО , ПОЛИЦИЯ И ПРОКУРОРЫ РАЗНЫЕ И ЗАРПЛАТУ ЗА ЧТО-ТО ПОЛУЧАЮТ...
ХОРОШАЯ СХЕМА ДЛЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ .