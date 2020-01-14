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У Зеленского рассказали, как поступят с особым статусом Севастополя

Комментариев: 4
За Севастополем оставят особый статус до деоккупации Крыма.
Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.
Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.
Антон Кориневич/Facebook

В доработанном законопроекте о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти, оккупированный Россией Севастополь обозначен, как отдельная административно-территориальная единица Украины.

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Об этом сообщил Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

При этом, Кориневич подчеркнул, что ни один город Украины не должен иметь специального статус. 

“Но пока АР Крым и город Севастополь является временно оккупированными территориями и обе упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить город Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины“, - написал Кориневич



Напомним, президент Эстонии отказалась принимать от РФ шампанское из Крыма.

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Теги: Кориневич, Крым, Севастополь, особый статус
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Комментариев (4)
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nelci    14.01.2020, 11:18
Оценка:  -15
nelci
Это же надо сколько кварталов юмора дармоедов, наплодили в Украине!
VSHIVANKA    14.01.2020, 11:12
Оценка:  -15
VSHIVANKA
КЛИНИЧЕСКИЕ ИДИОТЫ..... ))))
КСТАТИ , ЭТОТ КЛОУН , КОТОРОГО НА ЩЕНЕВМЕРЛОВКЕ НАЗЫВАЮТ " ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА В КРЫМУ " , ХОТЬ РАЗ БЫЛ ТАМ С 2014 ГОДА ?
А ВЕДЬ ЭТО ВИРТУАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО , ПОЛИЦИЯ И ПРОКУРОРЫ РАЗНЫЕ И ЗАРПЛАТУ ЗА ЧТО-ТО ПОЛУЧАЮТ...
ХОРОШАЯ СХЕМА ДЛЯ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ .
fkrfyfan    14.01.2020, 11:34
Оценка:  -16
fkrfyfan
представители может и виртуальные, зато деньги получают вполне реальные
farfalle    14.01.2020, 10:37
Оценка:  -17
farfalle
Вы уже внесли в 1993 изменения в Конституцию, в результате которых крымчане подверглись насильной украинизации и не смогли нормально выйти из гуляй-поля. Опять?
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