У Зеленского рассказали, как поступят с особым статусом Севастополя

За Севастополем оставят особый статус до деоккупации Крыма.

В доработанном законопроекте о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти, оккупированный Россией Севастополь обозначен, как отдельная административно-территориальная единица Украины.

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Об этом сообщил Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.



При этом, Кориневич подчеркнул, что ни один город Украины не должен иметь специального статус.



“Но пока АР Крым и город Севастополь является временно оккупированными территориями и обе упоминаются в резолюциях международных организаций, и пока статус Крыма на уровне Конституции не изменен, представляется целесообразным, с целью соблюдения постоянства позиции Украины на международной арене, оставить город Севастополь как отдельную административно-территориальную единицу в Конституции Украины“, - написал Кориневич





Напомним, президент Эстонии отказалась принимать от РФ шампанское из Крыма.

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