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Тимошенко исключила, что станет премьер-министром при Зеленском

Комментариев: 8
Тимошенко считает, что не сможет стать премьер-министром Украины, пока у власти находится Зеленский.
Народный депутат Юлия Тимошенко
Народный депутат Юлия Тимошенко
EPA/UPG

Глава партии “Батькивщина“ Юлия Тимошенко исключает то, что может стать премьер-министром Украины. Об этом она заявила в комментарии “Украинской Правды“.

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“Это нереально. Я очень хорошо знаю природу рождения власти Зеленского, и мое премьерство не будет совместимым с его президентством“, - сказала Тимошенко.

При этом, по информации журналистов, в окружении Тимошенко не исключают, что лидер “Батькивщины“ попробует стать премьером в случае отставки Алексей Гончарука.

Напомним, украинские топ-политики рассказали, где встречали Новый год.

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Теги: Тимошенко, премьер-министр, Зеленский, Гончарук
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Комментариев (8)
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Makcим    15.01.2020, 18:31
Оценка:  0
Makcим
Твоё место на шкунке, а не в кресле премьера.
Makcим    15.01.2020, 18:30
Оценка:  +1
Makcим
Почему ее не посадят, за газовые контракты газ по которым стоил 480 $? Как-то резко с инвалидного кресла спрыгнула сразу в раду.
Carelessangel    15.01.2020, 18:16
Оценка:  +19
Carelessangel
жЮля твое место на кладбище простаивает уже лет 10!
Sancho-s    15.01.2020, 17:48
Оценка:  +18
Sancho-s
Кому оно надо с такими "коллегами"? Даже жадная к власти зубожинка открещивается
korvin_ral    15.01.2020, 17:43
Оценка:  +1
korvin_ral
Ну и отлично.
Из_бана    15.01.2020, 17:34
Оценка:  +19
Из_бана
А ей что, кто-то предлагает?
WTF2wtf    15.01.2020, 17:36
Оценка:  +19
WTF2wtf
Так отож )
WTF2wtf    15.01.2020, 17:33
Оценка:  +20
WTF2wtf
Ее не берут в космонавты ...
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