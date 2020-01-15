Тимошенко исключила, что станет премьер-министром при Зеленском

Тимошенко считает, что не сможет стать премьер-министром Украины, пока у власти находится Зеленский.

Глава партии “Батькивщина“ Юлия Тимошенко исключает то, что может стать премьер-министром Украины. Об этом она заявила в комментарии “Украинской Правды“.

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“Это нереально. Я очень хорошо знаю природу рождения власти Зеленского, и мое премьерство не будет совместимым с его президентством“, - сказала Тимошенко.



При этом, по информации журналистов, в окружении Тимошенко не исключают, что лидер “Батькивщины“ попробует стать премьером в случае отставки Алексей Гончарука.



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