Ковырялся в носу и облизывал пальцы: нардепов поймали на странном поведении

Двоих народных депутатов поймали на сомнительном поведении: один ковырялся в носу, второй "скучал" развалившись в кресле.

Двоих народных депутатов в ходе заседания Рады застали за странным поведением - один ковырялся в носу, а затем облизывал пальцы, а второй спал.

Так блогер Зоряна Олексив опубликовала видео трансляции из зала заседаний, на котором видно, как депутат фракции Голос Ярослав Юрчишин ковыряется мизинцем в носу, а затем сует палец в рот. Ту же процедуру он проделал и с указательным пальцем.

На другом ролике депутат от Слуги народа Игорь Васильев откинулся на спинку кресла в зале Рады и закрыл глаза, сцепив пальцы на груди. В комментарии он оправдался, что, мол, скучал, а не спал.

В комментарии на своей странице в FacebookВасильев утверждает, что если бы он спал, то люстра бы шаталась, поскольку он "храпит как трактор". По словам Васильева, он просто скучал.

Ранее нардеп Илья Кива попал в громкий секс-скандал. Журналисты сняли, как он, находясь в сессионом зале Рады, общается с моделью, которая у него в смартфоне была подписана как "Юля конкурс красоты Одесса", а потом стал активно теребить штаны в районе ширинки. Соответствующее видео появилось в сети. Позже это видео появилось также на популярном сайте для взрослых Pornhub.

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