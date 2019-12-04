“Голой заднице на лицо”: Кива в Раде смотрел извращенные видео

Киву снова поймали на странном занятии в Раде.

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива снова оконфузился. Инцидент зафиксировали журналисты TK Media.

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Сообщается, что Кива на работе в сессионном зале парламента смотрел видеоролик, на котором мужчина в спортзале занимается жимом штанги. В тот момент, когда штанга находилась над грудью мужчины, его тренерша сняла штаны и села ему на лицо голой задницей.

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Судя по интерфейсу, извращенный видеоролик сохранен на телефоне нардепа. После просмотра Кива написал кому-то краткое сообщение и спрятал телефон в карман.

Напомним, Киву снова поймали за странным занятием. Народного депутата Украины от “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Илью Киву снова “спалили” за странным поведением в Верховной Раде Украины.

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