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“Голой заднице на лицо”: Кива в Раде смотрел извращенные видео

Комментариев: 1
Киву снова поймали на странном занятии в Раде.
Илья Кива
Илья Кива
скриншот

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива снова оконфузился. Инцидент зафиксировали журналисты TK Media.

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Сообщается, что Кива на работе в сессионном зале парламента смотрел видеоролик, на котором мужчина в спортзале занимается жимом штанги. В тот момент, когда штанга находилась над грудью мужчины, его тренерша сняла штаны и села ему на лицо голой задницей.

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Судя по интерфейсу, извращенный видеоролик сохранен на телефоне нардепа. После просмотра Кива написал кому-то краткое сообщение и спрятал телефон в карман.

Напомним, Киву снова поймали за странным занятием. Народного депутата Украины от “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Илью Киву снова “спалили” за странным поведением в Верховной Раде Украины.

 

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Теги: Кива, извращения, видео, странное занятие
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    04.12.2019, 12:28
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Кива, Кива! Боже, боже!
Lyonya-Space    04.12.2019, 12:07
Оценка:  +6
Lyonya-Space
Бедняга, ну не дают ему журналисты спокойно служить государству...
Какая же всё таки тяжёлая работа нардепа!...
Один чуть палец не сломал, 9 раз кнопкодавя, у другого чуть сердце не лопается от недостатка разврата...
Эх, не позавидуешь!
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