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В сети обсуждают аудиозапись "совещания Гончарука"

Комментариев: 4
В сети появилась запись совещания премьера с главой Минфина и представитеями НБУ по вопросам экономики.
 
В сети появилась видеозапись, на которой записаны якобы голоса премьер-министра Алексея Гончарука, главы Минфина Оксаны Маркаровой и председателя Нацбанка Якова Смолия, Екатерины Рожковой (НБУ) и Юлии Ковалив, ролик размещен на YouTube.
 
Чиновники перед совещанием с президентом обсуждают, что сказать главе государаства на счет серьезного укрепления гривны, а также "дыры", которая образовалась в бюджете.
 
В ходе беседы Гончарук признается, что он является дилетантом в вопросах экономики, но уточняет, что и у Зеленского "есть очень примитивное понимание экономических процессов". 
 
На собрании предлагается придумать понятное для президента объяснение причин укрепления гривны, чтобы Зеленский не беспокоился из-за получившей неофициальное название "пирамиды ОВГЗ" - скупки инвесторами гривневых облигаций (объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа с начала года вырос на 103,7 миллиарда гривен, или более чем в 17 раз — до 110,1 миллиарда гривен - ред).
 
Стоит отметить, что подлинность записи на данный момент не подтверждена. 
 
Тем не менее, часть депутатов от Слуги Народа ее уже прокомментировали и даже потребовали отставки преьмера.
 
 
Позже некоторые СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента написали, что Гончарук подал заявление об отставке. 
 
Еще стало известно, что премьер-министр не явился на запланированное на вечер 15 января заседание фракции Слуга народа после публикации скандальнйо записи.
 
Напомним, 14 января Алексей Гончарук пояснил высокие зарплаты членов Кабмина.

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Теги: отставка, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Pivkov3    15.01.2020, 22:55
Оценка:  -18
Pivkov3
давайте, кастрюли, больше плюсов, только дыра в вашем кармане от этого меньше не станет
Путин-Xyйло    15.01.2020, 22:43
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
В какой-то другой стране эти "фигуранты" уже бы приближались к Канадской границе. Но в Украине все сведут на фейк или шутку и пипл схавает! Не желает изЕ?биратель признаться себе что это его сделали, а он этому радовался!
nommu1    15.01.2020, 22:13
Оценка:  +18
nommu1
'В ходе беседы Гончарук признается, что он является дилетантом в вопросах экономики, но уточняет, что и у Зеленского "есть очень примитивное понимание экономических процессов'
Кто-то сомневался?
Путин-Xyйло    15.01.2020, 22:11
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
Ща Богдан с мАнделью фсЬо "обЯснят" Смазывайте уши и покупайте попкорн. Спагетти будут на шару!
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