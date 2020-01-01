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"Вова и оливье": Опубликована третья часть аудиозаписей Гончарука

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Разговор начался с обсуждения того, что многие украинцы приобретают товары за границей.
Премьер-министр Алексей Гончарук
Премьер-министр Алексей Гончарук
Кабмин

По информации автора записи, в подготовке к совещанию у президента Владимира Зеленского приняли участие Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Александра Бетлий, Дмитрий Сологуб и Тимофей Милованов. Соответствующая аудиозапись была опубликована на YouTube.

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Разговор начался с обсуждения того, почему люди приобретают товары не в Украине, а за границей. Это связано с отсутствием производств, а также с курсовой разницей. 

Самый интересный диалог происходит в конце, где якобы премьер Гончарук учит, как правильно общаться с президентом на экономические темы. 

Ему надо сказать: смотри, Вова. То что сейчас курс меньше, значит, что Оливье в следующем году на новогоднем столе не будет дороже чем в этом - Гончарук

Не факт -  Маркарова

Ранее в Сети появилась аудиозапись “совещания Гончарука“

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Теги: алексей гончарук, аудиозаписи гончарука, пленки гончарука
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