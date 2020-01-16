"У него нет плана": Верещук считает, что Гончарук должен уволиться

Нардеп Верещук прокомментировала "аудиозаписи Гончарука".

Народный депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук заявила о том, что премьер-минист Алексей Гончарук должен подать в отставку. Об этом она заявила в комментарии LB.ua.

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“После того, как мы утвердили план действий, у него есть годичный иммунитет. Мы не можем выразить ему недоверие и ставить этот вопрос на голосование в парламенте. Но у него есть возможность написать заявление самому“ - подчеркнула нардеп.

По мнению Верещук, записи прослушки свидетельствуют о том, что Гончарук некомпетентен. Нардеп заявила, что оставить это просто так нельзя.

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"Он должен ощущать внутренне морально, готов ли он к этой должности или нет. Потому что никаких шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана. А что тогда мы голосовали как план и стратегию?" - сказал Верещук.

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Напомним, ранее были опубликованы аудиозаписи с якобы голосами премьер-министра Алексея Гончарука и других чиновников. Во время совещания политики обсуждали, как правильно общаться с президентом Зеленским на экономические вопросы.

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