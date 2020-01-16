Гончарук показал интригующее фото с поездом

"Ждите хороших новостей вскоре" - подписал снимок премьер. Отметим, что на поезде есть эмблема Deutsche Bahn.

Премьер-министр обнародовал интригующий снимок с игрушечным поездом в руках. Снимок он разместил на своей странице в Telegram.

"Ждите хороших новостей вскоре", - подписал фото Гончарук.

Отметим, что на поезде есть эмблема Deutsche Bahn. Накануне заместитель директора Берлинского центра изучения Восточной Европы и экс-депутат Бундестага Дмитрий Стратиевский сообщил, что Deutsche Bahn прорабатывает вопрос стратегического партнерства с правительством Украины и Укрзализныцей.

По его информации, представители немецкого концерна планируют посетить Киев в ближайшие дни.

"Альянс с Deutsche Bahn - это интересно для Украины, в первую очередь, технологиями и инвестициями в обновление инфраструктуры. Несомненно, лидерам немецкого рынка есть чем поделиться с украинскими коллегами. К этому процессу планируют подключиться Deutsche Bank и E.ON", - написал экс-депутат в Facebook.

Ранее сообщалось, что ЕБРР за год инвестировал в Украину более миллиарда евро. Украина заняла первое место по количеству подписанных проектов среди стран операций Европейского банка.

Напомним, ЕБРР профинансирует реконструкцию автодороги Киев-Одесса. Общая сумма финансирования проекта составляет до 900 млн евро. Ее разделят между собой ЕБРР и ЕИБ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet