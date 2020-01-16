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Гончарук показал интригующее фото с поездом

Комментариев: 3
"Ждите хороших новостей вскоре" - подписал снимок премьер. Отметим, что на поезде есть эмблема Deutsche Bahn.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
t.me/PMHoncharuk

Премьер-министр обнародовал интригующий снимок с игрушечным поездом в руках. Снимок он разместил на своей странице в Telegram.

"Ждите хороших новостей вскоре", - подписал фото Гончарук.

Отметим, что на поезде есть эмблема Deutsche Bahn. Накануне заместитель директора Берлинского центра изучения Восточной Европы и экс-депутат Бундестага Дмитрий Стратиевский сообщил, что Deutsche Bahn прорабатывает вопрос стратегического партнерства с правительством Украины и Укрзализныцей.

По его информации, представители немецкого концерна планируют посетить Киев в ближайшие дни.

"Альянс с Deutsche Bahn - это интересно для Украины, в первую очередь, технологиями и инвестициями в обновление инфраструктуры. Несомненно, лидерам немецкого рынка есть чем поделиться с украинскими коллегами. К этому процессу планируют подключиться Deutsche Bank и E.ON", - написал экс-депутат в Facebook.

Ранее сообщалось, что ЕБРР за год инвестировал в Украину более миллиарда евро. Украина заняла первое место по количеству подписанных проектов среди стран операций Европейского банка.

Напомним, ЕБРР профинансирует реконструкцию автодороги Киев-Одесса. Общая сумма финансирования проекта составляет до 900 млн евро. Ее разделят между собой ЕБРР и ЕИБ.

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Теги: Поезд, фото, соцсети, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Woodbrother    16.01.2020, 18:55
Оценка:  +14
Woodbrother
О да, новость просто сногсшибательная. Местных людей в производстве, ремонте и обслуживании заменят немцами. Немцы будут делать деньги, а наши люди станут безработными. Это большая победа для Германии, и грандиозное поражение для Украины.
Woodbrother    16.01.2020, 18:56
Оценка:  +14
Woodbrother
В ИТОГЕ УКРАИНА УТРАТИТ ЦЕЛЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,РАБОТАЮЩИЕ НА ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ. ДАС ИСТ ФАНТАСТИШ, Луше бы наш премьер на самокате катался, а экономику оставил бы своим замам. И презика с собойю захватил бы на электросамокат.
colavova    16.01.2020, 18:40
Оценка:  +21
colavova
мне больше по душе интригующий снимок с самокатом))
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