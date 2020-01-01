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Пять стран требуют от Ирана компенсаций за сбитие самолета

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Главы внешнеполитических ведомств Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины обратились с требованием к Ирану.
Место крушения самолета МАУ
Место крушения самолета МАУ

Пять стран, чьи граждане погибли в результате сбития самолета МАУ в Иране, потребовали от Тегерана компенсацию. Об этом в четверг, 16 января, заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань по итогам встречи группы представителей этих стран в Лондоне, передает ТАСС.

Так, Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина требуют от Ирана компенсаций за уничтожение украинского самолета и гибель людей.

"Иран должен выплатить компенсации", - сказал Франсуа-Филипп Шампань.

Ранее глава МИД Канады сообщил, что Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу, которая будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи.

Ранее Иранский генерал объяснил, почему Тегеран несколько дней лгал о причине крушения самолета МАУ.

Как сообщалось, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

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Теги: Иран, Канада, компенсация, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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