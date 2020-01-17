В Харькове подростки громили машины и нападали на людей

Группа подростков устроила погром во дворе жилого дома в Харькове.

Вечером 16 января, во дворе жилого дома в Харькове, группа подростков разбивала припаркованные авто. Когда их заметил и начал снимать на камеру мужчина, они попытались закидать его камнями и разбили фару. Об этом сообщили на странице Харьков 1654 в Facebook.

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"Малолетка сначала отломал дворник на одной машине, потом они увидели, что их снимают на телефон и самый мелкий начал бить стекло нашей машины дворником. Потом пока муж начал отгонять одного-двое оббежали машину сзади и разбили фару. Затем самый мелкий начал кидать каменюки в машину и разбил зеркало водительское и погнул крыло. Полиция вызвана. Заявление написано", - сообщили очевидцы.





Напомним, Крупное ДТП произошло под Ровно: столкнулись 7 авто, женщину зажало в салоне.

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