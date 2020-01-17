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В Харькове подростки громили машины и нападали на людей

Комментариев: 5
Группа подростков устроила погром во дворе жилого дома в Харькове.
В Харькове подростки громили автомобили
В Харькове подростки громили автомобили
скриншот

Вечером 16 января, во дворе жилого дома в Харькове, группа подростков разбивала припаркованные авто. Когда их заметил и начал снимать на камеру мужчина, они попытались закидать его камнями и разбили фару. Об этом сообщили на странице Харьков 1654 в Facebook. 

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"Малолетка сначала отломал дворник на одной машине, потом они увидели, что их снимают на телефон и самый мелкий начал бить стекло нашей машины дворником. Потом пока муж начал отгонять одного-двое оббежали машину сзади и разбили фару. Затем самый мелкий начал кидать каменюки в машину и разбил зеркало водительское и погнул крыло. Полиция вызвана. Заявление написано", - сообщили очевидцы.



Напомним, Крупное ДТП произошло под Ровно: столкнулись 7 авто, женщину зажало в салоне.

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Теги: Харьков, погром, били авто, подростки, двор
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Комментариев (5)
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Потому_что    17.01.2020, 11:30
Оценка:  +2
Потому_что
Имбицилы тупорылые.
парламент    17.01.2020, 11:15
Оценка:  +1
парламент
Пока не начали бить его машину в полицию и не думал звонить. Моя хата с краю. А вызвал бы сразу и потом снимал может бы и по другому было.
avtotrend    17.01.2020, 11:02
Оценка:  +4
avtotrend
Уроды
SEMPENTY    17.01.2020, 10:53
Оценка:  +23
SEMPENTY
Небось переселенцы...
Херсонець    17.01.2020, 11:16
Оценка:  +22
Херсонець
ЖЛОБ тупий,до чого тут переселенці?
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