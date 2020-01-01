Украина пожаловалась на РФ в Международную морскую организацию

Действия России угрожают безопасной навигации в Азовском море.

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Украина выразила протест в Международной морской организации (ИМО) в связи с незаконными действиями РФ, которые угрожают безопасности навигации в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщает Фейсбук-страница посольства Украины в Великобритании.

В частности, Украина пожаловалась в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива.

Объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться исключительно на украинскую радиостанцию НАВТЕКС-Бердянск, - говорится в сообщении.

Напомним, Россия уже уменьшила количество поездов в Крым. Теперь в Севастополь из Петербурга будет ходить один поезд в два дня.

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