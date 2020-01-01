В Украине 7 человек умерли от "свиного" гриппа

Вирус AH1N1 является одним из самых опасных.

В Украине умерли 7 человек от вируса типа AH1N1, который более известен под названием “свиной грипп“. Этот штамп является одним из самых опасных, пишет ТСН.

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В Центре общественного здоровья рассказали, что с начала сезона ОРВИ и гриппом переболели 2 млн человек. Глава Центра Оксана Артемчук заявила, что наиболее эффективной защитой от заболевания является вакцинация.

“Лучшее время для прививки - накануне гриппозного сезона. Если такой возможности не было, то вакцинироваться можно и на протяжении всего сезона. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу“, - рассказала она.

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Ранее стало известно, какие медицинские услуги будут бесплатными в 2020 году. Программа медицинских гарантий включает первичную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию и программу возмещения лекарственных средств (Доступные лекарства).

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