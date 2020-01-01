Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине 7 человек умерли от "свиного" гриппа

Комментариев: 0
Вирус AH1N1 является одним из самых опасных.
"Вакцинация - эффективный способ уберечься от гриппа" - утверждают медики
"Вакцинация - эффективный способ уберечься от гриппа" - утверждают медики
Центр общественного здоровья / Facebook

В Украине умерли 7 человек от вируса типа AH1N1, который более известен под названием “свиной грипп“. Этот штамп является одним из самых опасных, пишет ТСН.

Читай также: В Чернигове от “свиного гриппа“ скончался уже пятый человек

В Центре общественного здоровья рассказали, что с начала сезона ОРВИ и гриппом переболели 2 млн человек. Глава Центра Оксана Артемчук заявила, что наиболее эффективной защитой от заболевания является вакцинация. 

“Лучшее время для прививки - накануне гриппозного сезона. Если такой возможности не было, то вакцинироваться можно и на протяжении всего сезона. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу“, - рассказала она.

Читай также: Сколько стоит трансплантация органов в Украине

Ранее стало известно, какие медицинские услуги будут бесплатными в 2020 году. Программа медицинских гарантий включает первичную, амбулаторно-поликлиническую, стационарную, экстренную, паллиативную медицинскую помощь, медицинскую реабилитацию и программу возмещения лекарственных средств (Доступные лекарства).

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: свиной грипп, Украина, AH1N1
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь