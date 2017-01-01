В Чернигове от "свиного гриппа" скончался уже пятый человек

Всего в области зафиксировано 9 летальных случаев опасного вируса.

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В Чернигове на выходных из-за заболевания вирусом гриппа A (H1N1), известного как “свиной грипп“, умер 46-летний мужчина. Об этом сообщило управление здравоохранения Черниговского горсовета, передает УНИАН.

Причиной смерти стала вирусная пневмония, которую вызвал грипп. Несколько дней мужчина находился в тяжелом состоянии в реанимации одной из городских больниц, но спасти его жизнь медики не смогли.

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В том числе, причиной смерти стало позднее обращение за медицинской помощью. Это уже пятая смерть в Чернигове в этом эпидсезоне от “свиного гриппа“. Всего в области по состоянию на 20 января зафиксировано девять летальных случаев “свиного гриппа“.

В течение прошлой недели в областном центре Черниговщины гриппом и ОРВИ заболело 3389 человек, из них детей - 1645. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 5,4%.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве от гриппа умер медик. Всгео с начала года в столице от гриппа умерли три человека.