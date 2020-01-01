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В Карпатах остановился подъемник: Спасатели эвакуируют людей

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14 человек находятся на застрявшем подъемнике канатной дороги.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
MNS.GOV.UA

Во Львовской области подъемник с пассажирами остановился на горе Погар. Спасатели проводят мероприятия, чтобы снять застрявших людей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

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Сообщается, что ориентировочно в 17.00 вблизи пгт Славское Сколевского района на горе Погар остановился кресельный подъемник на канатной дороге.

"По состоянию на 18:00, с подъемника снято 11 человек из них 3 ребенка. На подъемнике еще находится ориентировочно 14 человек. Спасательные работы продолжаются", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, в Хмельницком произошел масштабный пожар

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Теги: ГСЧС, канатная дорога, ЧП, Карпаты
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