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Глава ОБСЕ запланировал поездку на Донбасс

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Глава ОБСЕ прибудет в Украину вечером 19 января. В рамках визита планируется также поездка на Донбасс.
Эди Рама запланировал визит в Украину
Эди Рама запланировал визит в Украину
 
 
Глава ОБСЕ, премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама 20-21 января впервые посетит Украину, пишет Укринформ со ссылкой на Албанское председательство в ОБСЕ.
 
"Действующий председатель ОБСЕ будет находиться со своим первым официальным визитом в Украине", - сказал собеседник.
 
Рама прибудет в Украину 19 января вечером.
 
Окончательная программа визита в настоящее время согласовывается с украинской стороной. Прорабатываются встречи с представителями власти.
 
Точно подтверждена встреча действующего председателя ОБСЕ с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в понедельник, после чего в здании МИД состоится совместная пресс-конференция.
 
Кроме того, состоится встреча Эди Рамы с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, также планируется поездка на Донбасс.
 
 
Эди Рама во время представления приоритетов Албанского председательства 9 января в Вене сообщил, что свой первый визит, как действующий председатель ОБСЕ совершит в Украину.
 

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Теги: Албания, ОБСЕ, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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