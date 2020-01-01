18 января по всей стране ожидают сухую погоду

Переменная облачность и легкий плюс сегодня будет по всей Украине.

По всей Украине сегодня без осадков meteo.gov.ua

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В субботу, 18 января, на западе Украины ожидается переменная облачность без осадков. Средняя температура воздуха в регионе составит от 0 до +4 градусов Цельсия, сообщает Укргидрометцентр.

На востоке страны сегодня также осадков не ожидают. Температура воздуха будет колебаться в пределах +1 до +4 градусов.

На юге синоптики ожидают сухую погоду. Столбик термометра будет показывать 1-4 градуса тепла.

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В северной части страны переменная облачность без осадков, температура воздуха от 2 до 4 градусов тепла.

В Центральной Украине также ожидается сухая погода. На улице максимально +4 градуса по Цельсию.

В Киеве 18 января прогнозируют сухую погоду. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.

Напомним, из-за аномального тепла под Житомиром проснулись медведи. Три медведя вышли из спячки в специализированном приюте в Житомирской области.

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