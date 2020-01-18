В Днепре на ходу загорелся автобус с людьми: Видео попало в сеть
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В Днепре на ходу горел маршрутный автобус № 95. На опубликованных в сети кадрах видеорегистратора проезжающей мимо машины видно, что огонь сопровождался сильным задымлением. Инцидент произошел вечером 17 января, пишут “Факты“.
В момент возгорания в салоне были пассажиры, однако они успели покинуть автобус и отправились дальше на другом.
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Тем временем водитель сам справился с огнем до приезда спасателей.
Причину возгорания транспортного средства прямо посреди оживленной трассы — на съезде с Кайдакского моста — установит следствие. Уже назначены соответствующие экспертизы, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Напомним, школьница подожгла себя из-за интернет-флешмоба. Девочка, увидев в сети странный флешмоб, в котором люди поджигали сами себя, решила стать его участницей. “Игра“ закончилась ожогами второй степени, больницей и сожженным домом.
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