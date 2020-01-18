Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре на ходу загорелся автобус с людьми: Видео попало в сеть

Комментариев: 1
К счастью, пассажиров успели эвакуировать, никто не пострадал.
В Днепре на ходу загорелся автобус с людьми
В Днепре на ходу загорелся автобус с людьми
кадр из видео

Читай также: Масштабный пожар произошел в Хмельницком

В Днепре на ходу горел маршрутный автобус № 95. На опубликованных в сети кадрах видеорегистратора проезжающей мимо машины видно, что огонь сопровождался сильным задымлением. Инцидент произошел вечером 17 января, пишут “Факты“.

В момент возгорания в салоне были пассажиры, однако они успели покинуть автобус и отправились дальше на другом.

Читай также: Во Львове сгорело СТО с машинами

Тем временем водитель сам справился с огнем до приезда спасателей.

Причину возгорания транспортного средства прямо посреди оживленной трассы — на съезде с Кайдакского моста — установит следствие. Уже назначены соответствующие экспертизы, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Напомним, школьница подожгла себя из-за интернет-флешмоба. Девочка, увидев в сети странный флешмоб, в котором люди поджигали сами себя, решила стать его участницей. “Игра“ закончилась ожогами второй степени, больницей и сожженным домом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: пожар, автобус, Днепр, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
bertal    18.01.2020, 11:48
Оценка:  -9
bertal
А еще каждый день ломаются автобусы, трамваи и троллейбусы - обалденная новость
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь