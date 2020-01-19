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Сутки в ООС: Один боец ВСУ погиб на Донбассе, 10 получили ранения

Комментариев: 1
Сепаратисты на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Террористы на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Террористы на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Министерство обороны

18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 19 января.

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18 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия;
рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружение БМП-1;
неподалеку Павлополь - с БПЛА противник произвел 2 гранатометные выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;
в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

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Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстреляли защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Напомним, Глава ОБСЕ запланировал поездку на Донбасс.

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Теги: ООС, обстрелы, Донбасс, сепаратисты, ВСУ
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Комментариев (1)
COZEL    19.01.2020, 11:04
Оценка:  -1
COZEL
ОПЯТЬ НАЖРАЛИСЬ И КОЛЕС НАГЛОТАЛИСЬ И ДРУГ ДРУГА ПОРЕШИЛИ, А СПИСАЛИ НА БОЕВЫЕ ПОТЕРИ(((((((
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