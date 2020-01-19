Сутки в ООС: Один боец ВСУ погиб на Донбассе, 10 получили ранения

Сепаратисты на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня.

18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в воскресенье, 19 января.

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18 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.



Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия;

рядом с Красногоровкой - со станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружение БМП-1;

неподалеку Павлополь - с БПЛА противник произвел 2 гранатометные выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;

в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

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Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 27 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия противник обстреляли защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".



Напомним, Глава ОБСЕ запланировал поездку на Донбасс.

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