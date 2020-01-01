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Легендарная тачанка в Каховке попадает под декоммунизацию - Институт нацпамяти

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Легендарная тачанка является символом коммунистического режима - считают в Институте нацпамяти.
Тачанка возведена в честь честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции
Тачанка возведена в честь честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции
Википедия

Глава Института национальной памяти Антон Дробович назвал памятники Легендарная тачанка и Девушка в шинели символами тоталитарного режима, которые попадают под декоммунизацию. Об этом сообщает УНН

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В соответствии с Законом Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики городские власти должны снести указанные памятники. Каховский горсовет выступил против, назвав памятники символами города. 

В частности, мер города Андрей Дяченко написал в Facebook: “Будьте уверены, каховчане не простят, если мы позволим утилизировать Тачанку“. В ответ Институт нацпамяти подчеркнул, что в течение 6 месяцев памятники должны быть демонтированы в соответствии с Законом. При этом Институт не может определять культурную ценность того или иного памятника. 

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В четверг, 16 января, состоялась очередная сессия городского совета Каховки. Депутаты выступили против рекомендации Института. 

Напомним, Дробович заявил, что Украина не будет блокировать эксгумацию польских захоронений.

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Теги: легендарная тачанка, Каховка, Институт нацпамяти, декоммунизация
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