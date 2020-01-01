Легендарная тачанка в Каховке попадает под декоммунизацию - Институт нацпамяти

Легендарная тачанка является символом коммунистического режима - считают в Институте нацпамяти.

Глава Института национальной памяти Антон Дробович назвал памятники Легендарная тачанка и Девушка в шинели символами тоталитарного режима, которые попадают под декоммунизацию. Об этом сообщает УНН.

Читай также: Институт Нацпамяти хочет снести памятник тачанке в Каховке: Мэр против

В соответствии с Законом Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики городские власти должны снести указанные памятники. Каховский горсовет выступил против, назвав памятники символами города.

В частности, мер города Андрей Дяченко написал в Facebook: “Будьте уверены, каховчане не простят, если мы позволим утилизировать Тачанку“. В ответ Институт нацпамяти подчеркнул, что в течение 6 месяцев памятники должны быть демонтированы в соответствии с Законом. При этом Институт не может определять культурную ценность того или иного памятника.

Читай также: В Киеве оставят памятник Ватутину

В четверг, 16 января, состоялась очередная сессия городского совета Каховки. Депутаты выступили против рекомендации Института.

Напомним, Дробович заявил, что Украина не будет блокировать эксгумацию польских захоронений.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.