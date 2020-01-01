Тарифы на отопление и горячую воду снизились до 30% - Гончарук

Премьер-министр отчитался о глобальном снижении тарифов на тепло по всей стране.

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В платежках цены на тепло и горячую воду снизились до 30%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Фейсбук.

Перерасчет провело 131 предприятие теплокоммунэнерго в 124 городах страны, включая 16 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Кропивницкий, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев.

Так, к примеру, за декабрь 2019 года уменьшены платежки для населения: сумма перерасчета по 1-комнатным квартирам - от 80 грн в Киевской обл. и до 292 грн во Львовской обл.; по 2-комнатным квартирам - от 110 грн в Черниговской обл., до 435 грн в Днепропетровской обл.; по 3-комнатным квартирам - от 140 грн в Днепропетровской обл., до 563 грн в Ровенской обл., - написал Алексей Гончарук.

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Также по данным главы правительства, в Тернополе люди получили скидку за услуги теплоснабжения за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

Это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились. А Правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках, - отметил Гончарук.

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При этом сообщается, что пересматривать тарифы отказались в пяти областных центрах – Николаеве, Полтаве, Сумах, Черкассах и Черновцах. Кроме того, в Закарпатской области пересмотра тарифов не произошло потому, что там для отопления вместо газа используют другие энергоносители.

Инфографика от Кабмина Фейсбук Алексея Гончарука

Напомним, в конце ноября президент Зеленский провел совещание в Кабмине, посвященное вопросу снижения тарифов. Правительство предложило президенту внести в парламент законопроект, который должен снизить тарифы на отопление.

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