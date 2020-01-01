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Синоптик рассказала, когда Украину накроет снег

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Ближайшие осадки ожидаются в Украине 22-23 января.
"Мы таки наколядовали снег" - написала синоптик
"Мы таки наколядовали снег" - написала синоптик
Информатор

В среду и четверг по всей территории Украины ожидается снег и сильный ветер. Об этом в Facebook сообщила Наталья Диденко.

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"Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на востоке -  0-2 градусов мороза, на Западе - до + 4 + 6 градусов" - говорится в сообщении. 

Ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса мороза, в Карпатах и ​​горах Крыма -4-8 градусов - отметила синоптик

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В Киеве 21-го января синоптик прогнозирует существенные осадки. В День Соборности, 22 января, в столице снега станет больше и усилится ветер.

По всей территории Украины ожидается небольшой снег
По всей территории Украины ожидается небольшой снег
Наталья Диденко / Facebook

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Напомним, из-за аномальной погоды в Киеве проснулись змеи.

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Теги: Украина, Снег, Погода, Киев
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