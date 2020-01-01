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Задержан подозреваемый в деле об убийстве Гандзюк - СБУ

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Задержан бывший помощник нардепа Леонид Павловский.
Задержан подозреваемый в деле об убийстве Гандзюк
Задержан подозреваемый в деле об убийстве Гандзюк
ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора задержали Игоря Павловского по подозрению в руководстве преступной группировки. Павловский является обвиняемым и в деле об убийстве чиновницы Екатерины Гандзюк. 

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В пресс-службе СБУ сообщили, обыски проходят и у других членов группировки Павловского, причастных к убийству Гандзюк и к другим тяжким преступлениям. 

Кроме того, в СБУ сообщили, что провели обыски у председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, бывшего председателя Херсонской ОГА, его заместителя и других лиц. СБУ вручила подозрение 9 лицам.

 

Леонид Павловский
Леонид Павловский
Скриншот

Напомним, в Херсоне сегодня с утра проходила спецоперация силовиков

 

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