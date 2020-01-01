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Мужчина из мести поджег дом бывшей сожительницы в Хмельницкой области

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Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Мужчина совершил поджег в состоянии алкогольного опьянения
Мужчина совершил поджег в состоянии алкогольного опьянения
Википедия

В селе Левковка Староконстантиновского района 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег дом бывшей сожительницы. Подозреваемого задержали, позже суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. 

Об этом сообщает прокуратура Хмельницкой области.

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“Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина пришел в дом своей бывшей сожительницы со средством для разжигания огня и спичками, чтобы отомстить. Через окно он добрался до штор, облил их горючей жидкостью и поджег“ - говорится в сообщении.

Огонь уничтожил жилой дом, имущество, а также соседнее хозяйственное помещение. Злоумышленника не оставило то, что в доме находились внучка и дочь бывшей сожительницы

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“Злоумышленнику было объявлено подозрение в уголовном преступлении по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога)“ - говорится в сообщении. 

Напомним, в Киеве произошел пожар в клинике красоты.

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Теги: поджег, опьянение, сожители, месть
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