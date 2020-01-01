В Киеве произошел пожар в клинике красоты

Возгорание произошло в подвальном помещении, где хранилась документация. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

На проспекте Лобановского в Киеве загорелась клиника красоты. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС столицы в субботу, 18 января.

Инцидент произошел накануне в 22:15. Как установили пожарные, прибывшие по вызову, возгорание произошло в одном из подвальных помещений, где хранилась документация.

"В 23:27 пожарные локализовали пожар на площади 25 кв. м., тем самым предупредив его дальнейшее распространение. В 00:02 пожар был ликвидирован. На месте работало четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава", - сказано в сообщении.

Возможной причиной пожара стало короткое замыкание. Точные причины установит следствие. Обошлось без пострадавших.

Напомним, что ранее в Одессе случился пожар на детской площадке. Возгорание произошло на площадке с аттракционами Colorito. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Также сообщалось, что масштабный пожар произошел в Хмельницком. Горела база автозапчастей. Огонь распространился на 160 кв.м, а пожарные тушили его больше часа. Обошлось без пострадавших.

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