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В СБУ рассказали сколько пленных украинцев находятся в плену в ОРДЛО

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Большое количество граждан Украины до сих пор находятся в плену у сепаратистов.
184 украинца находятся в плену в ОРДЛО
184 украинца находятся в плену в ОРДЛО
depositphotos.com

184 украинца незаконно удерживаются террористами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в ответ на запрос “Радио Свобода“. 

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В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ВОТ в Донецкой и Луганской областях - 184 человека“, - сообщили в спецслужбе.

Напомним, Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными.

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Теги: СБУ, ОРДЛО, сепаратисты, плен
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