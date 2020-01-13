Жительница Горловки рассказала о пытках и насилии в плену сепаратистов

Освобожденная из плена жительница Горловки Марина Чуйкова рассказала о пытках и насилии со стороны боевиков.

Освобожденная из плена боевиков в результате обмена жительница Горловки Марина Чуйкова, рассказала о пережитых пытках. 48-летняя женщина пробыла в плену почти 2 года. Об этом она рассказала в интервью сайту hromadske.ua.

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“Бросили в подвал, где я находилась 30 дней. Когда я зашла в камеру, там не было ни окон, ни какого-то выхода, - рассказывает женщина.

Так, по словам женщины, ее хотели расстрелять, а также били палками по ногам.

Первый допрос – привели врача. Она меня осмотрела и ушла. Они там собрались на консилиум и спрашивают: “Что с ней делать?“ В ответ: “Да расстреляйте ее“. И меня куда-то повели на расстрел. В принципе, в СИЗО я все время думала, что меня расстреляют. Долго ехали, повезли в лес. Двое ребят, которые ехали со мной сзади, пристегнули к себе наручниками и заснули. А я шапку так подняла, смотрю, в лес едем, город Енакиево. Думаю, все. Но нет. Повозили и вернули назад. Потом мне принесли еду. Я сказала, что не надо меня кормить, я на расстрел. “Ах, не будешь есть? Сейчас мы тебя накажем“. Палкой по ногам били, – рассказала она.

Также, Марины Чуйковой боевики наказывали пленных “туалетом“.

Охранник закуривает и говорит: “Вот я курю, горит сигарета. Если не успеешь сделать свои дела, будет наказание“. Пока он курит, ты должна успеть сходить в туалет, умыться, привести себя в порядок. Конечно, ты не успеваешь все сделать за это время. Однажды приходит и говорит: “Вы такая хорошая женщина, вы мне нравитесь, хочу помочь. Вы можете мыться, сколько пожелаете“. Ну, я и расслабилась. Сняла сапоги, умылась – впервые пользовалась водой, сколько мне нужно было. Постирала платье. На нижнее белье надела пальто. Он повел меня обратно, снимает наручники, а рядом в камере еще два человека, и говорит им: “Так как женщина долго купалась, вы не пойдете в туалет“. Они просили, молили, а он их так и не повел в туалет, – вспоминает женщина.

Чуйкова рассказала, что происходило в СИЗО террористов.

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“В самой камере было шесть человек. Сначала – 16, но это было трудно сидеть всем вместе: туалет постоянно занят, очередь. В основном, сидели наркоманы и убийцы. У каждой второй – ВИЧ и гепатит, у каждой пятой – туберкулез. Такой коллектив, а пользовались общими средствами личной гигиены“, – говорит женщина.

Бывшая пленница также рассказала, что слышала о сексуальном насилии.

К нам в камеру попала женщина, вот над ней издевались. И ток подключали, и мужчины насиловали. Были угрозы и другим женщинам, но только угрозы. Со мной такого не было, - рассказала Марина.

Напомним, ранее сепаратисты четырежды обстреляли позиции ВСУ.

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