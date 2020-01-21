Экс-адвокат Януковича стал заместителем главы ГБР
Первым заместителем директора Государственного бюро расследований стал Александр Бабиков.
Бывший адвокат экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований, сообщается на сайте ГБР.
Временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова в понедельник, 20 января, заявила, что комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы на назначение заместителей подписано.
Так, заместителями директора ГБР стали Александр Бабиков и Александр Соколов.
Бабиков окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Он работал в областных прокуратурах и ГПУ, а также в юридической фирме Aver Lex и защищал бывшего президента Виктора Януковича.
Соколов окончил Институт подготовки следственных кадров для СБУ при Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Работал в областных управлениях СБУ, МВД и налоговой службы.
Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и временно назначил на эту должность депутата Ирину Венедиктову.
Старое руководство ГБР признало, что не справилось с вызовами 2019 года.
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