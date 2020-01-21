Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Экс-адвокат Януковича стал заместителем главы ГБР

Комментариев: 1
Первым заместителем директора Государственного бюро расследований стал Александр Бабиков.
Замглавы ГБР стал экс-адвокат Януковича
Замглавы ГБР стал экс-адвокат Януковича
ГБР

Бывший адвокат экс-президента Виктора Януковича Александр Бабиков назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований, сообщается на сайте ГБР.
 
Временно исполняющая обязанности директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова в понедельник, 20 января, заявила, что комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы на назначение заместителей подписано. 
 
Так, заместителями директора ГБР стали Александр Бабиков и Александр Соколов.
 
Бабиков окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Он работал в областных прокуратурах и ГПУ, а также в юридической фирме Aver Lex и защищал бывшего президента Виктора Януковича.
 
Соколов окончил Институт подготовки следственных кадров для СБУ при Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Работал в областных управлениях СБУ, МВД и налоговой службы.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста директора Госбюро расследований и временно назначил на эту должность депутата Ирину Венедиктову.

Старое руководство ГБР признало, что не справилось с вызовами 2019 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: адвокат, Виктор Янукович, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
colavova    21.01.2020, 01:13
Оценка:  +6
colavova
пусть не труба, ну хоть флейта должна звать в атаку...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь