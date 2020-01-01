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В Офисе генпрокурора отчитались по итогам 2019 года

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В 2019 году Офис генпрокурора раскрыл деятельность 293 преступных группировок.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка
Офис генпрокурора

В 2019 году прокуроры совместно с правоохранителями разоблачили 293 преступные группировки. К ответственности были привлечены почти 1500 человек. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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“248 участников преступных группировок уже осуждены судами, из которых 84 - к реальному лишению свободы. Таковы результаты усиления борьбы с организованной преступностью“ - говорится в сообщении. 

Кроме того, в ходе досудебного расследования уголовных производств этой категории возмещено 624 млн грн  убытков и наложен арест на сумму больше 4,8 млрд грн, а также изъято имущество на сумму 25 млн грн - подытожили прокуроры

Итоги работы Офиса генпрокурора с организованной преступностью
Итоги работы Офиса генпрокурора с организованной преступностью
Офис генпрокурора

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Ранее Офис Генпрокурора проверил ГУИС на предмет законности использования госимущества. Так, речь идет о земельных участках, которые в пользовании указанных учреждений.

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Теги: Офис Генпрокурора, Руслан Рябошапка, организованная преступность
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