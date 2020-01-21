Живодер в собственном подъезде зарезал двух собак в Днепропетровской области

49-летнего мужчину полицейские задержали и доставили в участок.

Местный житель города Терновка Днепропетровской области в собственном подъезде перерезал глотки двум собакам. Одно животное ветеринарам удалось спасти, второе погибло. Об этом сообщает полиция.

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“В понедельник, 20 января, полицейским поступило сообщение, что в подъезде по улице Днепровской города Терновка лают собаки. Прибыв по вызову, полицейские увидели на лестничной площадке двух собак, которые лежали с перерезанными шеями. На место происшествия вызвали ветеринаров“ - говорится в сообщении.

Оказалось, что одна из собак еще жива. Пса доставили в клинику, где ему оказали помощь - отметили в полиции

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“Полицейские установили личность живодера и доставили его в участок. Им оказался 49-летний житель этого подъезда. У мужчины изъяли орудие преступления - нож“ - отметили в полиции.

Открыто уголовное производство по ст 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными). Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет

Читай также: Кот задушил 9-месячного ребенка в Винницкой области Напомним, ранее житель Одессы получил семь лет тюрьмы за издевательства над котятами, а жителя Луцка приговорили к пяти годам лишения свободы за жестокое обращение с котенком.

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