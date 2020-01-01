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В Житомире мужчина нашел два боевых гранатомета в мусорном баке

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Опасную находку обнаружил житель Житомира.
В Житомире нашли два боевых гранатомета в мусорном баке
В Житомире нашли два боевых гранатомета в мусорном баке
Пресс-служба полиции

20 января, в Житомире, мужчина нашел в мусорном контейнере два противотанковых гранатомета. Обнаружив опасную находку, он вызвал полицейских. Об том рассказали в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.

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Правоохранители выяснили, что в мусорном баке лежали две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26. Полицейские изъяли боеприпасы и направили их на соответствующую экспертизу.

Полиция выясняет, как оружие оказалось в мусорном баке. Открыто уголовное производство по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Напомним, на рынке в Николаеве убили дворника.

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Теги: Гранатомет, мусорный бак, Житомир
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