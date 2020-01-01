На рынке в Николаеве убили дворника

Причины и обстоятельства смерти мужчины неизвестны.

В Николаеве на территории одного из местных рынков был убит 61-летний дворник. Преступник разыскивается правоохранителями. Об этом сообщает полиция.

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“Сообщение о преступлении поступило во вторник, 21 января, около 4:50. Граждане обнаружили окровавленный труп у остановки общественного транспорта по пр. Богоявленском“ - говорится в сообщении.

Для установления причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Личность потерпевшего полицейские сразу установили, им оказался 61-летний местный житель, который работал дворником.

“Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч 1 ст 115 УК Украины Умышленное убийство. Обстоятельства преступления, а также причастные к убийству лица устанавливаются“ - подытожили в полиции.

Напомним, в Донецке убит один из главарей боевиков “ДНР“.

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