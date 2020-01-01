Глава украинского Кабмина встретился с премьером Финляндии.

Два самых молодых премьера в мире: Первая встреча Гончарука в Давосе

Два самых молодых премьера в мире: Первая встреча Гончарука в Давосе

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На полях экономического форума, который сейчас проходит в швейцарском Давосе, состоялась встреча премьер-министров Украины и Финляндии – Алексея Гончарука и Санны Марин. Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба главы украинского правительства.

Отмечается, что последняя встреча на уровне правительств двух стран состоялась еще 5 лет назад.

В ходе встречи Алексей Гончарук сообщил своей финской коллеге, что Украина – один из крупнейших развивающихся рынков, и призвал финских предпринимателей инвестировать в Украину.

Плюс, мы обсудили вопросы усиления сотрудничества и в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта “Финская поддержка реформы украинской школы“. Проект направлен на реформирование системы школьного и профессионально-технического образования в Украине, - сообщил Гончарук по итогам встречи.

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Кроме того, премьер-министр Украины поблагодарил Финляндию за непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за неизменную позицию в отношении санкций, наложенных на РФ в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Публикуя пресс-релиз и протокольные фото по итогам встречи, пресс-служба главы украинского правительства отметила, что на фото запечатлены два самых молодых премьер-министра мира.

Для справки. Алексею Гончаруку на текущий момент 35 лет, а его коллеге из Финляндии Санне Марин – 34 года.

Напомним, Гончарук назвал разницу между развитыми странами и Украиной. Информация и репутация, а не нефть или природный газ влияют на развитие страны, считает украинский премьер.

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