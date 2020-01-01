Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Два самых молодых премьера в мире: Первая встреча Гончарука в Давосе

Комментариев: 0
Глава украинского Кабмина встретился с премьером Финляндии.
Два самых молодых премьера в мире: Первая встреча Гончарука в Давосе
© Пресс-служба А.Гончарука
Фото 1/3
Два самых молодых премьера в мире: Первая встреча Гончарука в Давосе
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Арахамия рассказал, за чей счет “слуги” полетели в Давос

На полях экономического форума, который сейчас проходит в швейцарском Давосе, состоялась встреча премьер-министров Украины и Финляндии – Алексея Гончарука и Санны Марин. Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба главы украинского правительства.

Отмечается, что последняя встреча на уровне правительств двух стран состоялась еще 5 лет назад.

В ходе встречи Алексей Гончарук сообщил своей финской коллеге, что Украина – один из крупнейших развивающихся рынков, и призвал финских предпринимателей инвестировать в Украину.

Плюс, мы обсудили вопросы усиления сотрудничества и в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта “Финская поддержка реформы украинской школы“. Проект направлен на реформирование системы школьного и профессионально-технического образования в Украине, - сообщил Гончарук по итогам встречи.

Читай также: Гончарук рассказал, почему “никто не доверяет Украине“

Кроме того, премьер-министр Украины поблагодарил Финляндию за непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за неизменную позицию в отношении санкций, наложенных на РФ в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Публикуя пресс-релиз и протокольные фото по итогам встречи, пресс-служба главы украинского правительства отметила, что на фото запечатлены два самых молодых премьер-министра мира.

Для справки. Алексею Гончаруку на текущий момент 35 лет, а его коллеге из Финляндии Санне Марин – 34 года.

Напомним, Гончарук назвал разницу между развитыми странами и Украиной. Информация и репутация, а не нефть или природный газ влияют на развитие страны, считает украинский премьер.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гончарук, премьер-министр, Финляндия, Давос, Швейцария
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь