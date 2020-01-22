Арахамия рассказал, за чей счет “слуги” полетели в Давос

Глава фракции рассказал о финансовой стороне поездки нардепов СН в Давос.

Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия рассказал, кто оплатил поездку нардепов на Всемирный экономический форум в Давосе.

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Об этом пишет УНН.

По словам Арахамии, нардепам компенсировали перелет и бронирование отеля организаторы экономического форума. Поэтому “слуги” не тратят государственные средства.

Не расходуются бюджетные средства. Правильно господин Разумков об этом заметил - не расходуются партийные средства. Это мультидонорська ассоциация, в которую вошли многие ведущие международных компаний, инвестиционных фондов, разработали этот Ukrainian house. Кстати, он увеличился намного, я надеюсь, что в следующем году будет только улучшаться эта ситуация. Поэтому, я считаю, что это целесообразны инвестиции, да, но все будем смотреть, как говорится “цыплят по весне будем считать”, - сказал Арахамия.

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Он отметил, если Украина не привезет из форума два-три инвестиционных проекта на 100-200 млн долларов, то на следующий год лично он в Давос больше не поедет.

Арахамия ответил, что кроме компенсации за жилье и перелет нардепы не получили никаких суточных.

Нет, никаких нет суточных. Я же говорю, это миксованная модель финансирования. Билеты и отель компенсировали организаторы, а все остальное за деньги, - сказал он.

Напомним, Зеленский и Трамп могут встретиться в Давосе. Лидеры могут провести личную встречу.

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