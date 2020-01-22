Глава Укрпочты заработал миллион за месяц

Чиновник получил более миллиона гривен зарплаты за прошлый месяц. Из этой суммы он заплатил все налоги.

Генеральный директор государственной компании Укрпочта Игорь Смелянский подтвердил, что в декабре получил более миллиона гривен зарплаты.

"За декабрь месяц я получил со всеми премиями, отпускными, надбавками и другим 1 024 000 гривен", - сказал Смелянский.

А вот в декабре, по словам чинвоника, премии не было, потому что она выплачивается по результату квартала и итогу года. Есть надбавки за доступ к государственной тайне и отпускные.

Также Смелянский отметил, что из этой суммы заплатил все необходимые налоги.

На вопрос, считает ли он справедливой такую зарплату, учитывая состояние отделений Укрпочты"в регионах, он считает, что такое спрашивать не уместно.

"Смотрите, если уничтожать компанию 20 лет, а затем спросить у меня, чтобы я изменил все за год, то так не может быть. Только на услугах по доставке пенсии, мы потеряли 1 млрд гривен. Во-вторых, средняя заработная плата рядового персонала за три года, которые я работаю, изменилась вдвое. Когда я пришел - это где-то было 3000, сейчас это 6000 гривен", - отметил он.

Ранее журналисты сообщили, что с 2020 года зарплата Смелянского вырастет до 1,9 млн гривен, но в Укрпочте эту информацию отрицают.

Напомним, по тогам прошлого года Укрпочта вышла с убытков и заработала 600 млн гривен