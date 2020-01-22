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На Донбассе снайпер застрелил молодого бойца

Комментариев: 4
Погибший был родом из Луцка.
На Донбассе снайпер застрелил молодого бойца
© facebook.com/yaryna.chornohuz
Фото 1/3
  • 22-летний волынянин погиб сегодня от пули снайпера
На Донбассе снайпер застрелил молодого бойца
22-летний волынянин погиб сегодня от пули снайпера
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В среду, 22 января, на Донбассе от пули снайпера погиб боец ВСУ. Об сообщил пресс-центр штаба ООС.

По информации штаба, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Как сообщает издание “Волинські новини“, погибший – Николай Сорочук родом из Луцка. О его смерти в Facebook написала волонтер, медик Ярина Чорногуз.

Сегодня из жизни ушел парень, которого я любила. Сегодня ночью он писал мне, что сожалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше. Пусть слово мир застрянет вам в горле и “уже не та война“ также. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит, — написала девушка.

Напомним, из-за обострения на Донбассе Украина намерена обратиться к нормандской четверке. Возросшая интенсивность обстрелов и рост потерь ВСУ могут свидетельствовать о желании оккупантов сорвать мирный процесс.

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Теги: Донбасс, обстрел, смерть, снайпер, ООС
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Комментариев (4)
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Путин-Xyйло    22.01.2020, 19:53
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
Когда Зе_хералисимус - писарь, такое случается!
ANDREICH    22.01.2020, 19:50
Оценка:  +2
ANDREICH
не лох вперед до перемоги
Nesdeshniy    22.01.2020, 19:46
Оценка:  -13
Nesdeshniy
- очередной "ато"шник....
Путин-Xyйло    22.01.2020, 19:51
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
СИБИСЬ, КАЦАП!
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