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Генерал рассказал о пленных россиянах в боях за Донецкий аэропорт

Комментариев: 7
Защитники ДАП неоднократно брали в плен кадровых военных РФ.
Олег Микац в зоне АТО/ООС
Олег Микац в зоне АТО/ООС
obozrevatel.com

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На Донбассе в составе боевых подразделений группировок “ЛДНР“ воюют кадровые российские военные. Во время обороны Донецкого аэропорта украинским военнослужащим неоднократно приходилось брать в плен кадровых россиян. Об этом в интервью “Обозревателю“ рассказал генерал-майор Олег Микац, который во время боев за ДАП командовал 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.

В октябре 2014-го в районе метеовышки группой моих снайперов были захвачены русские артиллеристы — шесть человек. Один вообще приехал по мобилизации с Дальнего Востока — командир БАВ (батареи артиллерийской разведки – ред.), — вспоминает генерал.

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По словам офицера, во время январских боев в районе “Зенита“ брали в плен кадровых военных РФ, у которых с собой были военные билеты. Кроме действующих военнослужащих, из России на Донбасс приезжало много наемников.

Огромная несправедливость в том, что Россия к нам отправляла хлам, который не мог найти себя нигде в жизни, который мог только убивать и грабить, а с нашей стороны, к сожалению, воевали и погибали лучшие. Умные, образованные, настоящие патриоты, которые стояли до последнего, — добавил Микац.

Напомним, оккупанты в ОРДЛО проводят новые аресты, формируя новый “обменный фонд“. Гражданских лиц обвиняют в шпионаже и “госизмене“.

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Теги: ЛДНР, Донбасс, Россия, пленные, ДАП
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Комментариев (7)
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alex-zol    22.01.2020, 15:25
Оценка:  -5
alex-zol
они их кормили и на волю отпускали))))
dinops    22.01.2020, 15:16
Оценка:  +1
dinops
И где генерал этих пленных хранит вместе с ихними военными билетами?
dukeOd    22.01.2020, 15:07
Оценка:  -2
dukeOd
Сказочник...с обеих сторон такие и воевали, нашедшие себя в марадерстве,убийствах и грабежах,изнасилованиях.в добробатах такие и сгодились.нормальный человек не поедет стрелять в граждан собственной страны,даже если политические предпочтения разошлись...Адекватные с украинской стороны
dukeOd    22.01.2020, 15:08
Оценка:  +2
dukeOd
Только кадровые военные,которых по службе туда отправили
DmitriyMakarov    22.01.2020, 14:55
Оценка:  -2
DmitriyMakarov
Чем дальше от тех событий, тем офуительней истории. Теперь вот снайперы взяли в плен артиллеристов с дальнего востока, сфоткать и видео снять не получилось, как раз батареи в телефонах сели а до тюрьмы их не довезли почему? Потому что гладиолус. Поговаривают, даже сам Путин пару раз в плен попадал.
толян04    22.01.2020, 14:48
Оценка:  -19
толян04
УТИЛИЗИРОВАЛИ НЕПОТРЕБ С ОБЕИХ СТОРОН,и если брали в плен именно кадровых то где видио с ними?!
kapablankas    22.01.2020, 14:37
Оценка:  -20
kapablankas
а Петя говорит что у наа армии не было

таки???????
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