Генерал рассказал о пленных россиянах в боях за Донецкий аэропорт

Защитники ДАП неоднократно брали в плен кадровых военных РФ.

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На Донбассе в составе боевых подразделений группировок “ЛДНР“ воюют кадровые российские военные. Во время обороны Донецкого аэропорта украинским военнослужащим неоднократно приходилось брать в плен кадровых россиян. Об этом в интервью “Обозревателю“ рассказал генерал-майор Олег Микац, который во время боев за ДАП командовал 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.

В октябре 2014-го в районе метеовышки группой моих снайперов были захвачены русские артиллеристы — шесть человек. Один вообще приехал по мобилизации с Дальнего Востока — командир БАВ (батареи артиллерийской разведки – ред.), — вспоминает генерал.

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По словам офицера, во время январских боев в районе “Зенита“ брали в плен кадровых военных РФ, у которых с собой были военные билеты. Кроме действующих военнослужащих, из России на Донбасс приезжало много наемников.

Огромная несправедливость в том, что Россия к нам отправляла хлам, который не мог найти себя нигде в жизни, который мог только убивать и грабить, а с нашей стороны, к сожалению, воевали и погибали лучшие. Умные, образованные, настоящие патриоты, которые стояли до последнего, — добавил Микац.

Напомним, оккупанты в ОРДЛО проводят новые аресты, формируя новый “обменный фонд“. Гражданских лиц обвиняют в шпионаже и “госизмене“.

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