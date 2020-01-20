Обострение на Донбассе: Украина обратится к нормандской четверке

Возросшая интенсивность обстрелов и рост потерь ВСУ могут свидетельствовать о желании оккупантов сорвать мирный процесс.

Читай также: Озвучены потери Украины на Донбассе за 2019 год

Украинская сторона свяжется с партнерами по “нормандскому формату“ в связи с обострением ситуации на Донбассе и невыполнением боевиками минских договоренностей. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции в Киеве с действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой.

Что касается Минского процесса и обстрелов, мы, безусловно, обеспокоены этим. Мы обсуждали это с новым действующим главой ОБСЕ – что это означает вообще. Значит ли эти полный срыв процесса или совпадение многих факторов, которые привели к росту обстрелов, - сказал Пристайко.

Читай также: На Донбасс из России прибыли снайперы стрелять по украинцам – ГУР

Министр отметил, что сейчас необходимо усилить миссию ОБСЕ, чтобы наблюдатели имели право пребывания на линии фронта 24 часа в сутки и могли использовать все технические возможности для фиксирования ситуации.

Также Пристайко пообещал официальную реакцию на обстрелы, в том числе обращение к партнерам по Нормандскому формату.

Потому что, действительно, так же, как и вы, видим, что договоренности не срабатывают, - добавил Пристайко

Напомним, в последние дни оккупанты резко усилили обстрелы украинских позиций на Донбассе. В результате получили ранения десятки украинских солдат. При этом в среду, четверг, субботу и воскресенье ВСУ понесли безвозвратные потери.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.