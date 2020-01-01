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Новосад объяснила скандальные слова о зарплате

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Глава Минобразования признала, что жалобы на зарплату в 36 тысяч гривен были неудачными.
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Министр образования и науки Украины Анна Новосад
Анна Новосад / Facebook

Министр образования и науки Анна Новосад на своей странице в Facebook вечером 22 января признала, что неудачно высказалась по поводу зарплаты в 36 тысяч гривен, которой, по ее словам, недостаточно для содержания ребенка.
 
"Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч, или работа ученых на 0,75 ставки. Я осознаю, что изменений в системе образования и науки не будет до тех пор, пока мы не начнем нормально платить профессиональным людям", – написала глава Минобразования.
 
При этом Новосад отметила, что поддерживает позицию Кабинета министров касательно того, что зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы. 
 
"Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко. Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно", – заявила министр.


 

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Теги: скандал, министр, минобразования, зарплата
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Источник: korrespondent.net

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