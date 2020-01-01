Новосад объяснила скандальные слова о зарплате

Глава Минобразования признала, что жалобы на зарплату в 36 тысяч гривен были неудачными.



Министр образования и науки Анна Новосад на своей странице в Facebook вечером 22 января признала, что неудачно высказалась по поводу зарплаты в 36 тысяч гривен, которой, по ее словам, недостаточно для содержания ребенка.



"Меня не устраивает зарплата воспитателя в 4 тысячи гривен, учителя с 30-летним стажем в 8 тысяч, или работа ученых на 0,75 ставки. Я осознаю, что изменений в системе образования и науки не будет до тех пор, пока мы не начнем нормально платить профессиональным людям", – написала глава Минобразования.



При этом Новосад отметила, что поддерживает позицию Кабинета министров касательно того, что зарплата чиновников должна соответствовать их конкретным результатам работы.



"Я понимаю, что формулировка в моем интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко. Но не менее важно строить общество, где каждый может собственными знаниями и честной работой достигать большего. И это будет не стыдно", – заявила министр.







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