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В Днепре от взрыва петарды в квартире погибла 17-летняя девушка

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От взрыва петарды девушка получила травмы, несовместимые с жизнью.
17-летняя девушка погибла от взрыва самодельной петарды
17-летняя девушка погибла от взрыва самодельной петарды
Александр Толубаев/Facebook

21 января в больницу Днепра была доставлена 17-летняя девушка, которая пострадала от взрыва самодельной петарды. 23 января она скончалась в больнице, не выходя из комы. Об этом сообщил заместитель главного врача Днепропетровской областной больницы Александр Толубаев.

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В момент взрыва в квартире находились 31-летний мужчина и 17-летняя девушка. Они были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Врачам удалось стабилизировать мужчины, но по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Девушка же скончалась от полученных травм сегодня утром. 

“Взрывная черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа, металлические обломки повредили жизненно важные участки мозга. Травма не совместима с жизнью. Нейрохирурги и анестезиологи более суток боролись за жизнь ребенка,“ - сообщил Толубаев.

 

 

От взрыва петарды девушка получила травмы, несовместимые с жизнью
От взрыва петарды девушка получила травмы, несовместимые с жизнью
Алексндр Толубаев/Facebook

Напомним, на Львовщине под колесами двух авто погибла 15-летняя девушка.

 

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