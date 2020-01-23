Песков: Встреча Путина с Зеленским не состоялась

Накануне в Киеве и Москве допускали возможность короткой встречи президентов, но Зеленский не пришел на форум.

Зеленский отменил приезд на форум по Холокосту, на котором выступил Путин

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась, поскольку украинский лидер не приехал на форум, сообщил, в четверг, 23 января, пресс-секреатрь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.

Накануне стало известно, что в Израиле может состояться встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Тогда в Кремле отметили, что график российского лидера очень плотный и продолжительные встречи не планируются, возможно – "на ногах".

При этом сам Зеленский допустил проведение переговоров с Путиным во время поездки в Израиль.

Но сегодня украинский президент сообщил, что не пойдет на форум по Холокосту. По его словам, из-за огромного интереса к форуму ограниченное количество мест, поэтому он отдал свое место тем, кто пережил эту трагедию.

Организаторы мероприятия раскритиковали решение Зеленского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet