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Песков: Встреча Путина с Зеленским не состоялась

Комментариев: 4
Накануне в Киеве и Москве допускали возможность короткой встречи президентов, но Зеленский не пришел на форум.
Зеленский отменил приезд на форум по Холокосту, на котором выступил Путин
Зеленский отменил приезд на форум по Холокосту, на котором выступил Путин

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле не состоялась, поскольку украинский лидер не приехал на форум, сообщил, в четверг, 23 января, пресс-секреатрь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Нет. Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум", - сказал Песков, отвечая на вопрос, состоялась ли хотя бы короткая встреча лидеров двух стран в Иерусалиме.

Накануне стало известно, что в Израиле может состояться встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Тогда в Кремле отметили, что график российского лидера очень плотный и продолжительные встречи не планируются, возможно – "на ногах".

При этом сам Зеленский допустил проведение переговоров с Путиным во время поездки в Израиль.

Но сегодня украинский президент сообщил, что не пойдет на форум по Холокосту. По его словам, из-за огромного интереса к форуму ограниченное количество мест, поэтому он отдал свое место тем, кто пережил эту трагедию.

Организаторы мероприятия раскритиковали решение Зеленского.

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Теги: Путин, Израиль, холокост, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Из_бана    23.01.2020, 20:01
Оценка:  +11
Из_бана
Зачем только артикль в Израиль поперся? С ВВХ не встретился и с евреями разосрался. Да. Вот только последняя поездка артикля в Оман повлекла за собой смерть султана. Что будет с Израилем? Запасаемся попкорном.
Makcим    23.01.2020, 19:30
Оценка:  +18
Makcим
Короче даже Зебот от Путлера отморозился. В следующий раз выберем дворника чтоб с путей ручкался, и будем тихонько ухахатываться.
Nesdeshniy    23.01.2020, 19:42
Оценка:  -19
Nesdeshniy
Ваш скоморох никому не интересен, так называемая украина - территория шлюх...
Makcим    23.01.2020, 19:51
Оценка:  +14
Makcим
Опять пустозвонство от макошников. Глянь видео сколько ваших перетягало иностранцами на чм, а в Украине евро вообще прошёл без прецедентов.
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