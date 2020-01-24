Гончарук рассказал, поддержит ли правительство инвесторов из РФ

Премьер-министр Украины рассказал, будет ли Кабмин поддерживать большие инвестиции из России.

Инвесторы, которые не уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, в Украине работать не должны. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Читай также: Гончарук рассказал, как полностью победить коррупцию

Премьер-министр ответил на вопрос готово ли правительство поддержать больших инвесторов из Российской Федерации.



"У нас, очевидно, с Российской Федерацией очень сложные отношения. Есть санкционная политика по огромному количеству компаний, которые, например, работают в Крыму, к ним применены санкции. Безусловно, работа таких компаний в Украине будет, мягко говоря, усложненной, то есть она не является желательной. Все, кто не уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, в Украине работать не должны," - отметил Гончарук.





Напомним, в Давосе Гончарук учил инвесторов говорить Слава Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.