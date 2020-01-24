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Гончарук рассказал, поддержит ли правительство инвесторов из РФ

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Премьер-министр Украины рассказал, будет ли Кабмин поддерживать большие инвестиции из России.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
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Инвесторы, которые не уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, в Украине работать не должны. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Премьер-министр ответил на вопрос готово ли правительство поддержать больших инвесторов из Российской Федерации.

"У нас, очевидно, с Российской Федерацией очень сложные отношения. Есть санкционная политика по огромному количеству компаний, которые, например, работают в Крыму, к ним применены санкции. Безусловно, работа таких компаний в Украине будет, мягко говоря, усложненной, то есть она не является желательной. Все, кто не уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, в Украине работать не должны," - отметил Гончарук.



Напомним, в Давосе Гончарук учил инвесторов говорить Слава Украине.

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Теги: Гончарук, Кабмин, инвестиции, Россия, суверенитет
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    24.01.2020, 10:46
Оценка:  +19
Путин-Xyйло
кАроче - съехал
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